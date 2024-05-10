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«Теперь запрещено». Пенсионеров с детьми или внуками важно знать о новом правиле с 12 мая

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«Теперь запрещено». Пенсионеров с детьми или внуками важно знать о новом правиле с 12 мая
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Пожилым людям с несовершеннолетними детьми или внуками важно знать о новой схеме мошенничества, чтобы уберечься от нее. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, пишет «Наша Газета».

Мошенники предлагают детям зарегистрироваться на сайте, чтобы получить деньги

Суть этой схемы в том, что мошенники  предлагают детям зарегистрироваться на сайте, чтобы получить деньги (например, по 200 рублей за каждого приведенного друга). Чтобы зарегистрироваться, дети должны сообщить код, который придет на их телефон.

Этот код дает возможно зарегистрировать аккаунт в сервисе покупки товаров в рассрочку на имя ребенка. И после этого платить за товар придется владельцу номера телефона, а чаще всего это близкие родственники ребенка, то есть его родители, бабушка или дедушка.

Чтобы защититься от этого вида мошенничества необходимо объяснить детям, что нельзя регистрироваться на сомнительных сайтах, предлагающих легкие деньги. Также им важно рассказать, что нельзя сообщать коды, приходящие на их телефон. Помимо этого, стоит регулярно проверять банковские счета и выписки, чтобы вовремя заметить любые подозрительные операции.

А если все же человек стал жертвой мошенничества, то следует сразу же обратиться в банк и полицию.

Информационное агентство «Informing»

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