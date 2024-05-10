Информинг » В России » Указ подписан: пожилым гражданам начнут перечислять разовую выплату 10 тысяч рублей с 12 мая

Указ подписан: пожилым гражданам начнут перечислять разовую выплату 10 тысяч рублей с 12 мая

Image 16+
Указ подписан: пожилым гражданам начнут перечислять разовую выплату 10 тысяч рублей с 12 мая
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий

Пожилым гражданам в РФ выплатят разово по 10 тыс. рублей.

Эксперты рассказали, кто в мае может получить эти деньги, пишет «Наша Газета».

Эта финансовая поддержка будет доступна на региональном уровне для пожилых людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Чтобы получить такую выплату, необходимо предоставить документы, что человек нуждается в помощи.

Получить помощь могут одинокие пожилые люди с тяжелыми заболеваниями или инвалидностью, а также те, кто испытывает трудности в самообслуживании из-за возраста.

Для получения выплаты нужно подать заявление в соцслужбу, либо обратиться к депутату местного округа.

Решение о предоставлении помощи будет приниматься специальной комиссией в течении 15–20 дней. Поэтому те, кто обратился за помощью в апреле, смогут получить ее в мае. Выплаты будут осуществляться с 12 числа.  

Информационное агентство «Informing»

Оперативники массово увольняются в Екатеринбурге - уже ушла большая часть

Оперативники массово увольняются в Екатеринбурге - уже ушла большая часть

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Указ подписан: пожилым гражданам начнут перечислять разовую выплату 10 тысяч рублей с 12 мая

Сегодня, 09:28

Остались без пенсии на старости лет. Теперь миллионы пожилых граждан вынуждены работать

Сегодня, 06:23

«Теперь запрещено». Пенсионеров с детьми или внуками важно знать о новом правиле с 12 мая

Сегодня, 04:13

Карточки президентов Украины Зеленского и Порошенко пропали из базы данных розыска МВД России

Вчера, 18:38

Пенсионерам рассказали о разовой выплате 5 тысяч рублей с 12 мая. Получат в том числе и работающие

Вчера, 16:38

«Коснется всех». Пенсионеров, которым от 56 до 80 лет, ждет приятный сюрприз с 10 мая

Вчера, 11:28

Указ пописан: пожилые граждане имеют право на 18 дней в санатории

Вчера, 05:23

Оперативники массово увольняются в Екатеринбурге - уже ушла большая часть

8-05-2024, 21:03

Решение официально принято: Голикова честно назвала новый размер пенсий в 2024 году

8-05-2024, 19:53

Указ подписан: пожилых граждан, которым от 60 до 80 лет, ждет долгожданный подарок уже в мае этого года

8-05-2024, 18:23

Гражданам, у которых есть сбережения в рублях, дали несколько дней: потом будет поздно

8-05-2024, 15:18

Плюс 2 тыс рублей с квартиры. В новых квитанциях ЖКХ грядет неприятный сюрприз с 8 мая

8-05-2024, 14:03

Пенсионный возраст неожиданно снизят: в 2025 году граждан ждет сюрприз

8-05-2024, 11:48

В РФ у некоторых граждан сохранится возможность выйти на пенсию раньше: кому повезет

8-05-2024, 10:28

Священник Волков рассказал, является ли грехом выкидывать остатки пасхального кулича

7-05-2024, 20:28

В мае 2024 пенсии не будет: ситуация в стране готовит неприятный сюрприз для пожилых граждан

7-05-2024, 16:18

Изменения коснутся всех. Сбербанк объявил о нововведении с 7 мая

7-05-2024, 15:08

Пасха 2024: можно ли идти в церковь 5 мая, если не постился?

4-05-2024, 20:13

Указ подписан. В мае пенсионеров завалят деньгами

4-05-2024, 10:18

Полный запрет: россияне огорчены новыми ограничениями при покупке продуктов

4-05-2024, 03:33

Новости партнеров
2023
ru-RU