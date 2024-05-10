Указ подписан: пожилым гражданам начнут перечислять разовую выплату 10 тысяч рублей с 12 мая

Пожилым гражданам в РФ выплатят разово по 10 тыс. рублей.

Эксперты рассказали, кто в мае может получить эти деньги, пишет «Наша Газета».

Эта финансовая поддержка будет доступна на региональном уровне для пожилых людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Чтобы получить такую выплату, необходимо предоставить документы, что человек нуждается в помощи.

Получить помощь могут одинокие пожилые люди с тяжелыми заболеваниями или инвалидностью, а также те, кто испытывает трудности в самообслуживании из-за возраста.

Для получения выплаты нужно подать заявление в соцслужбу, либо обратиться к депутату местного округа.

Решение о предоставлении помощи будет приниматься специальной комиссией в течении 15–20 дней. Поэтому те, кто обратился за помощью в апреле, смогут получить ее в мае. Выплаты будут осуществляться с 12 числа.