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Остались без пенсии на старости лет. Теперь миллионы пожилых граждан вынуждены работать

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Остались без пенсии на старости лет. Теперь миллионы пожилых граждан вынуждены работать
В России
Фото: freepik.com

В РФ все больше пожилых людей вынуждены работать, чтобы иметь хоть какой-то доход.

Повышение пенсионного возраста стало причиной того, что на рынке труда стало больше людей из категории 55+. Это признает и вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которая заявила, что в экономике осталось около 2,7 млн человек за счет увеличения возраста выхода на пенсию, пишет «Наша Газета».

Пенсионеры продолжают работать

По данным Голиковой, примерно 60% россиян, достигших пенсионного возраста, продолжают работать. Она добавила, что сейчас важно создавать системы обучения людей пожилого возраста, чтобы как можно эффективно использовать их потенциал.

Голикова также отметила, что доля участия людей в возрасте от 40 до 54 лет в рабочей силе достигла максимального уровня и составила 93% к концу 2023 года.

Напомним, по завершению пенсионной реформы возраст выхода на пенсию для мужчин в РФ будет 65 лет, а для женщин – 60 лет.

Информационное агентство «Informing»

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