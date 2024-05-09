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«Коснется всех». Пенсионеров, которым от 56 до 80 лет, ждет приятный сюрприз с 10 мая

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«Коснется всех». Пенсионеров, которым от 56 до 80 лет, ждет приятный сюрприз с 10 мая
В России
Фото: @fabrikasimf / freepik.com

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала о том, какая льгота будет доступна с 10 мая пожилым людям в возрасте от 56 до 80 лет.

Она отметила, что нововведение вступит в силу уже 9 мая, пишет «Наша Газета». В ряде регионов начали открывать столовые, в которых можно бесплатно поесть. Эти столовые финансируют благотворительные организации.

В столовые сходить смогут все пенсионеры

Как отмечает Киреева, ранее подобные столовые, часто работающие на базе католических центров или других организаций, были доступны только для нуждающихся пенсионеров, таких как те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, остался без средств к существованию или чья пенсия была ниже минимальной. Но теперь в столовые сходить смогут все пенсионеры, независимо от их финансового положения.

Такая столовая есть в Барнауле. Там пенсионеры могут бесплатно получить первое и второе блюда, а также салат. В некоторых случаях в меню присутствует свежая выпечка, но подают ее не каждый день.

Информационное агентство «Informing»

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