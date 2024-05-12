Губернатор Развожаев раскритиковал шоу на «Пятнице» из-за слов жительницы Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале раскритиковал телеканал «Пятница!» за шоу, в котором этот город был назван «дырой», пишет glasnarod.ru. Именно так охарактеризовала Севастополь его жительница, участница проекта «Большие девочки».

Развожаев считает, что женщина была не права, делая такие высказывания о городе.

«Уверен, что девушка уже осознала свою ошибку, видя такую реакцию общественности», — написал губернатор.

Негативные слова прозвучали в памятный для города день

Жители легендарного города-героя уважают его историю, отмечает губернатор. Развожаев также считает, что невозможно жить в городе и не любить его. Губернатор был недоволен еще и тем, что эти слова прозвучали в памятный для города день.

«Серия с таким высказыванием опубликована 10 мая. На следующий день после великой даты — 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков», — пояснил глава Севастополя.

Он считает, что продюсеры и редакторы программы должны понимать, что такие высказывания недопустимы в любой день, а в памятную дату это выглядит особенно кощунственно.