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Пенсионный возраст неожиданно снизят: в 2025 году граждан ждет сюрприз

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Пенсионный возраст неожиданно снизят: в 2025 году граждан ждет сюрприз
В России
Фото: freepik.com

В РФ грядут перемены в пенсионной системе и они затронут многих, но в тоже время будут и приятные новости.

Так, к 2025 году возраст выхода на пенсию может быть снижен до 55 лет для женщин и до 60 лет для мужчин, пишет «Наша Газета».

Но это коснется только тех, у кого есть накопительная часть пенсии. В отличие от обычных пенсий, накопительные пенсии не подвержены изменениям, внесенным пенсионной реформой, и сохраняют прежние возрастные нормы. Поэтому они смогут выйти на пенсию раньше.

Сейчас в России идет переходный период в рамках пенсионной реформы, который завершится в 2028 году. По завершению этого периода мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины – 60 лет.

С 2021 года граждане могут получать информацию о своих накоплениях в негосударственных пенсионных фондах. Поэтому они могут более четко контролировать то, какая сумма у них накоплена. И если есть необходимость для того, чтобы получать накопительную часть пенсии, следует обратиться в свой фонд.

Информационное агентство «Informing»

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