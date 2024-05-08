В РФ у некоторых граждан сохранится возможность выйти на пенсию раньше: кому повезет

В РФ у некоторых граждан сохранится возможность выйти на пенсию раньше.

В 2019 году в стране стартовала пенсионная реформа, и возраст выхода на пенсию растет, пишет «Наша Газета». К 2028 году он будет составлять 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Но пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал, что некоторые россияне смогут выйти на пенсию по старым правилам - в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин - уже в 2025 году.

Возможность выйти на пенсию по старым правилам доступна для участников накопительной пенсионной системы

Такая возможность доступна для участников накопительной пенсионной системы. Те граждане, которые откладывали средства в накопительную систему, смогут начать получать выплаты с 55 и 60 лет, соответственно, как это было до реформы.

Важно то, что с 2023 года все фонды рассылают информацию о наличии пенсионных накоплений гражданам. Поэтому у них будет информация, достаточно ли накоплений для оформления пенсии.

Накопления можно начать получать до официального оформления пенсии, и они передаются в наследство. Но размер этих выплат может быть небольшим, если фонд не смог удачно инвестировать полученные средства.