Пожилых граждан, со стажем не менее 15 лет, ждет приятный сюрприз с 17 мая

С 17 мая для тех, кто проработал 15 лет и более, будет возможность получить дополнительные льготы.

Эти льготы дает статус «ветеран труда», который присваивается за продолжительную трудовую деятельность, пишет «Наша Газета».

Статус «ветеран труда» дает право на ежемесячную доплату к пенсии. Размер доплаты варьируется в зависимости от региона. Например, в Москве она составляет более 1300 рублей, а в Челябинской области - более 1400 рублей.

Важно учитывать, что статус «ветеран труда» предоставляется при обращение в местные органы социальной защиты. Необходимо будет предоставить документы, подтверждающие стаж работы и наличие наград или благодарностей от руководства.

В некоторых регионах для получения статуса ветерана труда достаточно иметь стаж работы 15 лет, а в других требуется 25-30 лет. В некоторых случаях получить этот статус можно при наличии ведомственных знаков отличия.

Стоит отметить, что помимо доплаты к пенсии, статус ветерана труда дает право на различные льготы и привилегии, в том числе на бесплатный проезд в общественном транспорте, скидки на коммунальные услуги и медицинское обслуживание.