Пенсионерам рассказали о разовой выплате 5 тысяч рублей с 12 мая. Получат в том числе и работающие

В РФ в ряде регионов выплачивают разовую помощь пенсионерам.

Получить 5 тыс. рублей могут не все, но все же такую доплату могут начислить тем, кто прожил в официальном браке 50 лет, пишет «Наша Газета». Выплата будет начисляться независимо от занятости пенсионеров.

Условия получения выплаты

Чтобы получить эту выплату необходимо проживать в регионе, где ее начисляют, быть официально зарегистрированным в браке и прожить вместе от 50 лет.

Размер выплаты и условия ее получения могут варьироваться в зависимости от региона. К примеру, в Московской области выплата в размере 5000 рублей будет предоставлена пенсионерам, прожившим в браке 50 лет. В Свердловской области каждый супруг получит по 5000 рублей.

Данная выплата начисляется при обращении в соцслужбу, и получить ее смогут те, кому она полагается, судя по всему, уже после 12 мая, то есть после выходных дней.