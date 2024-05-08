Решение официально принято: Голикова честно назвала новый размер пенсий в 2024 году

В этом году весной пенсии у российских пенсионеров существенно выросли.

Эксперты говорят об историческом увеличении страховой пенсии для неработающих граждан, пишет «Наша Газета».

Согласно последним данным, размер этой выплаты может подняться до рекордных 18 тысяч рублей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Действует переходной период

Но насчитывать эту пенсию будут далеко не всем. Ее с 2028 года получить могут мужчины от 65 лет и женщины от 60 лет. Пока же действует переходной период, то возраст выхода на пенсию меньше.

Также важно заработать минимальный трудовой стаж, не менее 14 лет, а к 2025 году этот показатель увеличится до 15 лет. В-третьих, требуется индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), который в этом году составляет 28,2 баллов, согласно новым планам.

Если же эти условия не соблюдены, то страховую пенсию по старости начислять не будут и придется жить на социальные пенсионные выплаты.