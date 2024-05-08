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Оперативники массово увольняются в Екатеринбурге - уже ушла большая часть

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Оперативники массово увольняются в Екатеринбурге - уже ушла большая часть
В России
Источник фото:@mvd.russia

Из отдела полиции №15 города Екатеринбурга, который отвечает за Уралмаш, ушла большая часть оперативников и теперь, чтобы закрыть эту дыру дежурить там будут сотрудники из других подразделений, пишет E1.ru.

«В «пятнашке» почти уже нет оперов, и сюда отправляют дежурить людей из УМВД. Никто не хочет работать больше в такой стрессовой атмосфере, не выдерживают люди. В целом обстановка нервная, на оставшихся в строю сваливают обязанности всех ушедших», - рассказал бывший полицейский.

По его словам, ранее в Екатеринбурге такого не было, а сейчас упали на самое дно.

«Впервые на моей памяти мы упали на такое дно. Даже в лихие 90-е отделы были укомплектованы. Надо что-то в корне менять в подходе. Просто представьте, что нет медсестры и врачи выходят вместо них на дежурство периодически. В отделах сейчас так же», — сообщил собеседник.

Отмечается, что такая ситуация сложилась только в двух отделах полиции - в ОП №15 и ОП №3.

Информационное агентство «Informing»

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