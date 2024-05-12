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Стало известно, как рассчитать пенсию по старости в 2024 году

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Стало известно, как рассчитать пенсию по старости в 2024 году
В России
Фото: @shurkin_son / freepik.com

В России выплачиваются три вида страховых пенсий: по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца. 

Страховая пенсия по старости — это ежемесячная выплата гражданам, достигшим определенного законом возраста. В 2024 году пенсионный возраста составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. 

Для назначения страховой пенсии по старости необходимо соблюдение трех условий: 

- достижение общеустановленного возраста выхода на пенсию (для женщин — 58 лет, для мужчин — 63 года);

- наличие не менее 15 лет страхового стажа;

- наличие не менее 28,2 пенсионного коэффициента.

Как рассчитать страховую пенсию по коэффициенту

К страховой части пенсии добавляется фиксированная надбавка. В начале текущего года индексация составила 7,5%, с ?7915,43 до ?8134,88. Размер выплаты могут увеличить до 100% пенсионеру, достигшему возраста 80 лет.

Количество пенсионных коэффициентов зависит от размера дохода, с которого начислялись страховые взносы, и варианта пенсионного обеспечения. Дополнительные баллы начисляют за уход за ребенком, пожилыми людьми, инвалидами или за службу в армии. Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2024 году — ?133,05. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в этом году составляет ?8134,88.

Как рассчитать пенсию по старости

Страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле:

СП = ИПК ? СИПК + ФВ, где:

СП — страховая пенсия;

ИПК — сумма пенсионных коэффициентов, начисленных на дату назначения страховой пенсии;

СИПК — стоимость пенсионного коэффициента на дату назначения страховой пенсии;

ФВ — фиксированная выплата.

Расчет пенсии в 2024 году

СП = ИПК ? ?133,05 + ?8134,88

Пример: к моменту выхода на пенсию пенсионный коэффициент составил 50 баллов. В таком случае размер страховой пенсии будет равен ?14 787,38, то есть 50 ? ?133,05 + ?8134,88. Если человек выходит на пенсию позже, то к выплате начислят надбавку.

Страховая пенсия по старости с надбавками

СП = ИПК ? СИПК ? КвСП + (ФВ ? КвФВ), где:

СП — страховая пенсия;

ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент;

СПК — стоимость пенсионного коэффициента;

ФВ — фиксированная выплата;

КвСП — повышающий коэффициент страховой пенсии при отсрочке выхода на пенсию;

КвФВ — повышающий коэффициент фиксированной выплаты при отсрочке выхода на пенсию.

Пример: за время трудовой деятельности ИПК составил 50 баллов. Но после достижения пенсионного возраста гражданин продолжил трудовую деятельность и начал оформлять пенсию по старости только через год. Повышающий коэффициент за год к страховой части составит 1,07, к фиксированной — 1,056. СП = (50 ? ?133,05 ? 1,07) + (?8134,88 ? 1,056) = ?7118,17 + ?8590,43 = ?15708,6. 

Государство назначит социальную пенсию в случае, если не хватает стажа или баллов для получения страховой пенсии по старости. Право получать социальную пенсию возникает на пять лет позже. С 1 апреля размер такой выплаты составляет ?7689,83. Если начисленная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера, то Социальный фонд России установит федеральную социальную доплату. В нынешнем году прожиточный минимум для пенсионера составляет ?13 290.

Информационное агентство «Informing»

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