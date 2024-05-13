Иск на 100 млн рублей: экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич в суде отстаивает свою честь и деловую репутацию

15 мая адвокат экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, Игорь Трунов, сообщил, что к авторам шоу «Малахов» и телеканалу «Россия 1» подан иск о защите чести и деловой репутации истца на 100 млн рублей, передает Ura.ru.

По словам адвоката, на федеральном канале звучат обвинения в адрес экс-чиновника, хотя его вина в суде еще не доказана. Стоит отметить, что расследование о предполагаемых преступлениях Юревича ведутся уже на протяжении 8 лет.

«Одни голословные заявления. Но когда такие заявления звучат в суде — это допустимо, когда такие заявления звучат на федеральном канале — это нарушает права и свободы граждан, и презумпцию невиновности. Когда федеральный канал на всю страну называет человека коррупционером и мошенником — это определенная мера давления и влияния на суд», — сообщил адвокат.

Трунов отметил, что иск был подан в Пресненский районный суд Москвы, а ответчиками указаны телеканал «Россия 1», сетевое издание «Смотрим», ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», автор Андрей Малахов.

Требует дать опровержение

Адвокат требует все сведения, которые прозвучали ранее на шоу признать недействительными, которые порочат репутацию истца и дать им опровержение.