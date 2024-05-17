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Будет полное обнуление. Тех, у кого есть кредит или ипотека, ждет приятный сюрприз с 17 мая

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Будет полное обнуление. Тех, у кого есть кредит или ипотека, ждет приятный сюрприз с 17 мая
В России
Фото: @OleksandrPidvalnyi / pixabay.com

В РФ Верховным судом принято решение, которое позволит заемщикам с непосильными долгами оформить банкротство и списать свои обязательства.

Верховный суд встал на сторону заемщицы, которая задолжала по кредитам 2 млн рублей, хотя банк, которому она была должна, выступил против объявления ее банкротом, обвинив в недобросовестном поведении.

Суд постановил, что банк несет ответственность за выдачу кредита заемщику, который не может его выплатить. А это позволит тем, кто оказался в аналогичной ситуации, ссылаться на данный прецедент.

Суд встанет на сторону заемщика

То есть, заемщик, в случае, если он не может выплачивать кредиты, может обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Но при этом необходимо доказать, что банк не проверил их финансовое положение перед выдачей кредита. В случае, если суд встанет на сторону заемщика, то все долги будут списаны, а заемщика признают банкротом.

Информационное агентство «Informing»

Пожилых граждан, со стажем не менее 15 лет, ждет приятный сюрприз с 17 мая

Пожилых граждан, со стажем не менее 15 лет, ждет приятный сюрприз с 17 мая

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