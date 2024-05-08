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Указ подписан: пожилых граждан, которым от 60 до 80 лет, ждет долгожданный подарок уже в мае этого года

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Указ подписан: пожилых граждан, которым от 60 до 80 лет, ждет долгожданный подарок уже в мае этого года
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Уже в мае текущего года в РФ появится еще больше центров активного долголетия для пожилых людей.

Их создают на базе помещений, ранее использованных Пенсионным фондом, пишет «Наша Газета». Эксперт по пенсионным вопросам Анастасия Киреева объявила, что новые центры будут действовать под эгидой Социального фонда, занимая помещения, ранее использованные клиентскими службами Пенсионного фонда после их объединения.

Учреждения будут работать параллельно с программами поддержки здоровья и активного образа жизни

Она отметила, что эти учреждения будут работать параллельно с программами поддержки здоровья и активного образа жизни, предлагая различные формы развлечений.

Для пожилых людей будут проводить культурные и познавательные мероприятия. Они смогут ходить в библиотеки, слушать лекции различных специалистов, для них будут организовывать коллективные просмотры фильмов. Также планируются образовательные программы по финансовой грамотности, что крайне важно для данного возраста.

Стоит отметить, что посещать бесплатно занятия смогут люди в возрасте от 60 до 80 лет.

Информационное агентство «Informing»

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