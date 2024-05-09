Карточки президентов Украины Зеленского и Порошенко пропали из базы данных розыска МВД России

Карточки действующего президента Украины Владимира Зеленского и бывшего президента соседней страны Петра Порошенко пропали из базы розыска МВД России. На это обратило внимание агентство RT .

При введении поискового запроса по фамилиям Зеленского и Порошенко система выдает: «По вашему запросу нет информации».

МВД России объявило в розыск по статье УК РФ сразу несколько человек, занимающих или занимавших высокие посты в Украине. Среди них - президента Зеленского и экс-главу государства Порошенко.

Чем вызвано исчезновение фамилий украинских президентов из базы розыска, с каждым из которых в разное время встречался и президент России Владимир Путин (с Зеленским у него была только одна встреча - в Париже в декабре 2019 года), неизвестно.

Решение о розыске принимается Следкомом

В пресс-службе МВД агентству ТАСС объяснили, что решение о розыске принимается Следкомом, а Министерство внутренних дел «является техническим исполнителем, который на своем интернет-ресурсе по инициативе различных следственных органов, органов дознания и судебных органов размещает и удаляет сведения о лицах, находящихся в розыске».