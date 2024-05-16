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Как работающим, так и неработающим. Пенсионеров в РФ ждет рекордная индексация после мая 2024 года

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Как работающим, так и неработающим. Пенсионеров в РФ ждет рекордная индексация после мая 2024 года
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий

Пенсионный эксперт Сергей Власов сообщил о том, что после мая могут вырасти пенсии, которые выплачиваются некоторым пенсионерам.

Он объяснил, что прибавка будет у получателей военной пенсии, пишет «Наша Газета». 

Индексация составит 9,2%

Также проиндексируют пенсию бывшим сотрудникам силовых структур. Индексация для них составит 9,2%, что приведет к росту денежного довольствия и корректировке понижающего коэффициента.

Работники прокуратуры, следствия и судьи, могут рассчитывать на увеличение выплат примерно на 4,5%.

По оценкам правительства, с октября 2024 года в РФ средний размер военной пенсии превысит 43 тыс. рублей.

А вот пенсии по старости и социальные пенсии будут увеличены уже в следующем году. На текущий год все запланированные индексации данных выплат уже осуществлены.

Информационное агентство «Informing»

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