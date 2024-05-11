Пенсионный возраст в стране повысят на 3 года. Граждан ждет нововведение уже с мая 2024 года

В РФ продолжается пенсионная реформа и вступают в силу новые правила, которые предусматривают увеличение возраста выхода на пенсию.

Изменения затронут граждан, родившихся в 1961 году (мужчины) и 1966 году (женщины)

В 2024 году изменения затронут граждан, родившихся в 1961 году (мужчины) и 1966 году (женщины). Для них пенсионный возраст будет увеличен на три года по сравнению с предыдущими нормами, составив 63 года для мужчин и 58 лет для женщин, пишет «Наша Газета».

Пенсионная реформа в РФ еще не завершена. Планируется, что после ее окончания в 2028 году мужчины начнут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины - в 60 лет.

Но пока идет переходной период, возраст выхода на пенсию меняется. И в 2024 году никто не достигнет пенсионного возраста и не уйдет на пенсию по возрасту.

Выйти на пенсию в 2024 году могут мужчины, родившиеся в 1961 году и женщины, родившиеся в 1966 году, если они заработали не менее 15 лет стажа и накопили 28,2 пенсионных коэффициентов.

Также стоит знать, что с 2024 года страховые взносы на обязательное пенсионное страхование будут увеличены с 22% до 26%. Также вводится индивидуальный пенсионный капитал, который позволит гражданам самостоятельно формировать свои пенсионные накопления.