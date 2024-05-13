Пенсионеров, у которых есть трудовой стаж более 20 лет, ждет приятный сюрприз с мая

В Курской области для пенсионеров ввели новое звание.

Тем пенсионерам, кто прожил в регионе более 20 лет, присвоят звание «Почетный житель приграничья». Но важно, чтобы трудовой стаж был не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Также это звание будут предоставлять волонтерам, участвовавших в «военной спецоперации» или оказывающим помощь военнослужащим, и, непосредственно участникам «военной спецоперации» РФ на территории Украины.

Тем, кто получил это звание, предоставят те же льготы, которые есть у граждан со званием «Ветеран труда».

В Курской области ветераны труда получают ежемесячно по 1 тыс. рублей, им также предоставляют льготы на проезд в общественном транспорте, оплату коммунальных услуг.

Не исключено, что такое звание вскоре будут присваивать и жителям других регионов.