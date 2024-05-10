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«Июнь и июль в 2024 году будут сумасшедшими». Метеорологи сказали, к чему готовиться

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«Июнь и июль в 2024 году будут сумасшедшими». Метеорологи сказали, к чему готовиться
В России
Фото: @nikitabuida / freepik.com

Синоптики рассказали о том, каким будет лето 2024 года.

Они прогнозируют жаркое и дождливое лето в РФ, пишет «Наша Газета». По прогнозам, июнь и июль будут отмечены экстремальными погодными явлениями во многих регионах страны.

Начнется лето с экстремально жарких дней и обильных осадков 

В июне проливные дожди ожидаются в Москве, Московской области, а также в Смоленской, Владимирской, Калужской, Тверской и Нижегородской областях. Очень много осадков в июле ожидается в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Карелии, на Алтае, Камчатке и в Приморье.

Температура превысит рекорды прошлого года

Синоптик Александр Шувалов отметил, что аномально высокие температуры летом будут фиксироваться по всей стране. Он добавил, что в Краснодарском крае в последние 25 лет лето было аномально жарким в 95% случаев. В этом году ожидается, что температура превысит рекорды прошлого года.

По словам экспертов, это является следствием изменений климата. А повышение температур провоцирует усиление дождей, а также более длительных периодов засухи.

Информационное агентство «Informing»

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