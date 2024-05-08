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Гражданам, у которых есть сбережения в рублях, дали несколько дней: потом будет поздно

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Гражданам, у которых есть сбережения в рублях, дали несколько дней: потом будет поздно
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий

Россияне, которые держат свои сбережения в рублях, должны до конца мая успеть правильно разместить деньги.

Эксперты рассказали, какие будут в ближайшее время изменения на финансовом рынке, пишет «Наша Газета».

Банки понижают ставки по вкладам

Новые условия скоро должны возникнуть в сегменте сберегательных инструментов. Эксперты предупреждают, что вскоре ставки по депозитам и различным банковским вкладам начнут уменьшаться. Многие уже банки понижают ставки по вкладам после того, как была достигнута верхняя точка в начале этого года.

Ставка на уровне 16% годовых

Все дело в том, что Центробанк уже несколько заседаний подряд оставляет ключевую ставку на уровне 16% годовых. А поскольку пик инфляции, как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, уже пройден, то понижать ставку могут начать уже летом.

Поэтому эксперты предупреждают, что уже сейчас стоит разместить деньги в банк, пока еще вклады берут под более высокие проценты.

Информационное агентство «Informing»

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