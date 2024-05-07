Священник Волков рассказал, является ли грехом выкидывать остатки пасхального кулича

Нет ничего греховного в том, чтобы выкидывать недоеденные пасхальные куличи

По словам настоятеля храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево Александра Волкова, который дал интервью для «Газеты.Ru», нет ничего греховного в том, чтобы выкидывать недоеденные пасхальные куличи. Он упомянул, что из оставшихся куличей можно также приготовить сухари.

Пасха, которая отмечается православными христианами, символизирует конец Великого поста. В ночь на Пасху патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит богослужение. Частица Благодатного огня из Иерусалима доставляется в храм Христа Спасителя.