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Плюс 2 тыс рублей с квартиры. В новых квитанциях ЖКХ грядет неприятный сюрприз с 8 мая

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Плюс 2 тыс рублей с квартиры. В новых квитанциях ЖКХ грядет неприятный сюрприз с 8 мая
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий

В России изменится сумма оплаты коммунальных услуг.

Многим могут пересчитать сумму с учетом затрат за минувшую зиму на отопление, пишет «Наша Газета». Сумма перерасчета может составить до 2000 рублей с одной квартиры.

Приводит к уменьшению цифр в квитанциях

Перерасчет за отопление будет производиться на основании данных о потраченной тепловой энергии за весь прошлый год. Если в период отопления были очень большие морозы, или низкие температуры держались долго, то тепла может понадобиться больше. В другое время, наоборот, аномальное тепло на улице приводит к сокращению расходов и уменьшению цифр в квитанциях.

Придется доплатить по 2 тыс. рублей

А поскольку минувшая зима была во многих регионах более холодной, то, как отмечают эксперты, стоит ожидать перерасчета не в пользу владельцев квартир. И им придется доплатить по 2 тыс. рублей.

Перерасчет будет производиться для всех многоквартирных домов, где есть общедомовые приборы учета. Также перерасчет возможен если жильцы платят за отопление одинаковой суммой в течение всего года.

Информационное агентство «Informing»

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