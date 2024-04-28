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Для каждого пенсионера. Новая льгота вводится в стране с конца апреля

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Для каждого пенсионера. Новая льгота вводится в стране с конца апреля
В России
Фото: @wirestock / freepik.com

Для пожилых россиян с конца апреля будет доступна новая льгота.

Пенсионеры смогут бесплатно посещать Екатерининский парк в Царском Селе

Они смогут бесплатно посещать Екатерининский парк в Царском Селе, расположенном под Санкт-Петербургом, пишет «Наша Газета». Пройти бесплатно в парк можно будет по пенсионному удостоверению.

Важно запомнить, что для пенсионеров бесплатным будет только вторник.

Также пожилые россияне смогут по четвергам бесплатно посещать Эрмитаж. В первую среду месяца для пенсионеров бесплатный вход в Русский музей.

Помимо этого, до 30 мая для пенсионеров действует скидка 15% на проезд в купейных вагонах поездов дальнего следования формирования РЖД.

Информационное агентство «Informing»

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