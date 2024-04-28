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И работающим, и неработающим: к пенсии россиян добавят по 2712 рублей

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И работающим, и неработающим: к пенсии россиян добавят по 2712 рублей
В России
Фото: @konstantinrotkevich / pixabay.com

В апреле к пенсиям работающих и неработающих пенсионеров добавят по 2 712 рублей. Об этом пишет «Наша Газета», отмечая, что размер доплаты не будет зависеть от уровня доходов пенсионеров.

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал, что пенсионеры смогут получить указанную выплату за своих близких родственников, находящихся на их содержании. За каждого из таких родственников пенсионер получит 2 712 рублей.

Получить эти средства можно после обращения в Социальный фонд России, предоставив ряд документов.

Можно получить три доплаты

Наиболее часто такая доплата рассматривается в отношении детей. Максимальное количество доплат, которое можно получить, составляет три. Доплата начисляется для детей до 18 лет, а также на детей до 23 лет, если они получают первое высшее образование очно.

Теперь эту доплату будут начислять и за период между окончанием школы и поступлением в вуз.

Тем, кто обратился за доплатой в марте, деньги придут уже в апреле. 

Важно отметить, что эта доплата будет начислена независимо от того, работает пенсионер или нет.

Информационное агентство «Informing»

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