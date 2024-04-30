Жительница Магнитогорска представит Россию на «Миссис мира-2024»: Любуемся фото

30-летняя Светлана Сологуб из Магнитогорска представит Россию на «Миссис мира» в Индии после победы на фестивале моды TOP BEST RUSSIA. Девушка долгое время связана с модельной индустрией. Она организовывает конкурсы красоты в своем регионе.

Конкурс был патриотическим

Возвращение к выступлениям на конкурсах красоты последовало после рождения дочери. В этом году Светлана победила на конкурсах «Миссис Евразия» в Турции и одержала победу в «Миссис топ мира Россия-2024» в Москве. Сологуб поделилась, что конкурс был патриотическим, с участием в национальных костюмах под музыку.

Источник фото: @news_74ru

Она выразила слова благодарности президенту и сообщила, что впечатления у нее остались яркими, несмотря на некоторые накладки, такие как пропажа ленты с указанием города Магнитогорска, которую пришлось заменить, пишет 74.ru.