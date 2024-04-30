Информинг » В России » Жительница Магнитогорска представит Россию на «Миссис мира-2024»: Любуемся фото

Жительница Магнитогорска представит Россию на «Миссис мира-2024»: Любуемся фото

Image 16+
Жительница Магнитогорска представит Россию на «Миссис мира-2024»: Любуемся фото
В России
Источник фото: @news_74ru

30-летняя Светлана Сологуб из Магнитогорска представит Россию на «Миссис мира» в Индии после победы на фестивале моды TOP BEST RUSSIA. Девушка долгое время связана с модельной индустрией. Она организовывает конкурсы красоты в своем регионе. 

Конкурс был патриотическим

Возвращение к выступлениям на конкурсах красоты последовало после рождения дочери. В этом году Светлана победила на конкурсах «Миссис Евразия» в Турции и одержала победу в «Миссис топ мира Россия-2024» в Москве. Сологуб поделилась, что конкурс был патриотическим, с участием в национальных костюмах под музыку. 

Источник фото: @news_74ru

Она выразила слова благодарности президенту и сообщила, что впечатления у нее остались яркими, несмотря на некоторые накладки, такие как пропажа ленты с указанием города Магнитогорска, которую пришлось заменить, пишет 74.ru.

Информационное агентство «Informing»

Работы заслуженного художника России нашли на помойке под Екатеринбургом

Работы заслуженного художника России нашли на помойке под Екатеринбургом

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Около 5 000 екатеринбуржцев набились в «Уралец» на концерт легендарной группы

Сегодня, 04:08

Подписан указ о повышении пенсии во второй раз. Кто из пенсионеров будет больше получать

Вчера, 23:28

Указ подписан. Голикова рассказала каким будет новый размер пенсий

Вчера, 17:43

Пенсионный возраст снизят за каждый отработанный год. Россиян ждет приятный сюрприз

Вчера, 15:33

И работающим, и неработающим: к пенсии россиян добавят по 2712 рублей

28-04-2024, 18:03

Специалист Роспотребнадзора объяснила нашествие клещей на Южном Урале — как уберечься

28-04-2024, 12:58

Работы заслуженного художника России нашли на помойке под Екатеринбургом

28-04-2024, 08:33

Для каждого пенсионера. Новая льгота вводится в стране с конца апреля

28-04-2024, 06:58

Толпа новосибирцев собралась в центре города

26-04-2024, 19:33

Будет ноль рублей: Сбербанк вводит обновление с 26 апреля для всех владельцев карт

25-04-2024, 17:23

Пенсионерам РФ придется отказаться от всех льгот с 25 апреля

25-04-2024, 05:18

Врач Осипов: мигранты могут завезти оспу обезьян в Россию

24-04-2024, 16:18

Состоялся урок священника: Он сообщил, как нужно встречать Пасху

24-04-2024, 14:48

Повышение пенсионного возраста в РФ: кто и когда может выйти на пенсию в 2024 году

24-04-2024, 06:33

&quot;С 1 мая - полный запрет&quot;: всех, у кого в квартире есть счетчики, ждет неожиданное правило

23-04-2024, 23:03

Квартиру просто отберут: юрист предупреждает собственников жилья об опасности

23-04-2024, 22:38

Россиянам раскрыли, как майские праздники отразятся на зарплате

23-04-2024, 21:48

Свердловский министр Кузнецова рассказала, упадет ли стоимость яиц в регионе летом

23-04-2024, 07:48

&quot;Будет бесплатно для каждого пенсионера&quot;: новая льгота действует с 22 апреля

22-04-2024, 19:08

С 23 апреля начнут лишать прав. У водителей будут искать конкретную вещь в багажнике

22-04-2024, 18:28

Новости партнеров
2023
ru-RU