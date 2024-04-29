Подписан указ о повышении пенсии во второй раз. Кто из пенсионеров будет больше получать

Российским пенсионерам продолжат повышать пенсии. Об этом пишет «Наша Газета», отмечая, что в регионах утвердили новые величины, которые позволят увеличить размер выплат пенсионерам во второй раз.

Добавку начислят тем, кто получает минимальные выплаты, так как им выплатят увеличенную доплату из-за роста прожиточного минимума.

К примеру, в Воронежской области минимальный уровень пенсии теперь составляет 12 тысяч рублей, а в Хабаровском крае это будет 17 тысяч рублей. В Новосибирской области минимум вырос до 13 тысяч рублей, а в Краснодарском крае – до 13 тысяч рублей.

Ранее индексацию пенсий в РФ провели на уровне 7,5%. Пожилые граждане уже получают эту дополнительную сумму. Однако в ближайшем месяце многим пенсионерам выплаты будут повышены еще и во второй раз, утверждают эксперты.

Пенсии повысят дважды

По новой схеме, сначала пенсия будет проиндексирована, а затем к ней будет добавлена социальная доплата до нового прожиточного минимума, если исходная пенсия была ниже. Поэтому можно говорить о том, что пенсии в РФ повысят дважды.