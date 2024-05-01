Россиян предупреждают об отключении смартфонов: к чему следует готовиться

Глава Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская, предупредила о возможности отключения всех гаджетов, произведенных в США или использующих американскую операционную систему, такую как устройства Apple.

Гаджеты точно будут отключены

Она отметила, что смартфоны уже давно могут контролировать пользователей, фильтруя информацию и блокируя альтернативные мнения, что является инструментом американских компаний, в первую очередь Apple, в их интересах. Касперская также подчеркнула, что технически возможно блокировать американские гаджеты, но это не происходит из-за необходимости слежки за россиянами. Она также отметила, что второй раз такой шаг уже будет невозможен, а в случае «горячей войны» все гаджеты точно будут отключены.

Глава ассоциации считает, что многие граждане России хотели бы перейти на отечественные смартфоны, однако сейчас эта возможность ограничена. Однако уже ведутся проекты по разработке отечественных гаджетов, пишет progorod33.ru.