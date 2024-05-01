Информинг » В России » Россиян предупреждают об отключении смартфонов: к чему следует готовиться

Россиян предупреждают об отключении смартфонов: к чему следует готовиться

Image 16+
Россиян предупреждают об отключении смартфонов: к чему следует готовиться
В России
Фото: @Firmbee / pixabay.com

Глава Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская, предупредила о возможности отключения всех гаджетов, произведенных в США или использующих американскую операционную систему, такую как устройства Apple. 

Гаджеты точно будут отключены

Она отметила, что смартфоны уже давно могут контролировать пользователей, фильтруя информацию и блокируя альтернативные мнения, что является инструментом американских компаний, в первую очередь Apple, в их интересах. Касперская также подчеркнула, что технически возможно блокировать американские гаджеты, но это не происходит из-за необходимости слежки за россиянами. Она также отметила, что второй раз такой шаг уже будет невозможен, а в случае «горячей войны» все гаджеты точно будут отключены.

Глава ассоциации считает, что многие граждане России хотели бы перейти на отечественные смартфоны, однако сейчас эта возможность ограничена. Однако уже ведутся проекты по разработке отечественных гаджетов, пишет progorod33.ru.

Информационное агентство «Informing»

Около 5 000 екатеринбуржцев набились в «Уралец» на концерт легендарной группы

Около 5 000 екатеринбуржцев набились в «Уралец» на концерт легендарной группы

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Россиян предупреждают об отключении смартфонов: к чему следует готовиться

Сегодня, 15:53

Что делать при появлении в небе беспилотника: инструкция, которая спасет жизнь

Сегодня, 14:38

Россияне ошарашены: дачников предупредили о штрафах за картофель

Сегодня, 12:43

Названы категории россиян, для которых отменят комиссию при оплате ЖКХ

Сегодня, 12:43

Уже завтра вы не узнаете цены: «Магнит» и «Пятерочка» приняли решение для россиян

Вчера, 23:58

&quot;Можно безопасно загорать&quot;: Вильфанд представил прогноз на майские праздники

Вчера, 18:03

Дачников предупреждают: власти могут выставить счет за борщевик

Вчера, 17:08

Главный синоптик России рассказал, каким будет лето 2024: что нас ждет?

Вчера, 15:13

Стало известно, что сильнее всего подорожает уже в мае

Вчера, 11:48

Жительница Магнитогорска представит Россию на «Миссис мира-2024»: Любуемся фото

Вчера, 10:43

Около 5 000 екатеринбуржцев набились в «Уралец» на концерт легендарной группы

Вчера, 04:08

Подписан указ о повышении пенсии во второй раз. Кто из пенсионеров будет больше получать

29-04-2024, 23:28

Указ подписан. Голикова рассказала каким будет новый размер пенсий

29-04-2024, 17:43

Пенсионный возраст снизят за каждый отработанный год. Россиян ждет приятный сюрприз

29-04-2024, 15:33

И работающим, и неработающим: к пенсии россиян добавят по 2712 рублей

28-04-2024, 18:03

Специалист Роспотребнадзора объяснила нашествие клещей на Южном Урале — как уберечься

28-04-2024, 12:58

Работы заслуженного художника России нашли на помойке под Екатеринбургом

28-04-2024, 08:33

Для каждого пенсионера. Новая льгота вводится в стране с конца апреля

28-04-2024, 06:58

Толпа новосибирцев собралась в центре города

26-04-2024, 19:33

Будет ноль рублей: Сбербанк вводит обновление с 26 апреля для всех владельцев карт

25-04-2024, 17:23

Новости партнеров
2023
ru-RU