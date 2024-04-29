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Указ подписан. Голикова рассказала каким будет новый размер пенсий

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Указ подписан. Голикова рассказала каким будет новый размер пенсий
В России
Фото: @Maria_Domnina / pixabay.com

Стало известно, до каких цифр увеличится размер российских пенсий. Об этом сообщает издание «Наша газета».

Получат повышенные пенсии

Проект бюджета, недавно ставшего доступным широкой общественности, вызвал множество бурных дискуссий, ведь одним из вопросов, который, вполне возможно, одобрительно решат, станет повышение размера страховой пенсии по старости. Поэтому не исключено, что уже этой весной миллионы российских пенсионеров получат повышенные до рекордных 18 тыс. рублей пенсии. При этом такое решение властей поспособствует не только улучшению качества жизни пенсионеров, но и простимулирует трудовую активность большинства населения.

Введен переходный период

По словам заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой, претендовать на страховую пенсию по старости могут женщины не младше 60 лет и мужчины, которым уже исполнилось 65 лет. Правда, эти возрастные рамки начнут действовать с 2028 года, в то время, как сейчас введен переходный период.

Кроме того, при выходе на пенсию по старости минимальный трудовой стаж как женщин, так и мужчин, должен составлять не меньше 14 лет — это касается текущего года. В 2025 году цифра немного вырастет — до 15 лет необходимого стажа.

Также пенсия по старости полагается только тем, у кого индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) в этом году не ниже 25,8 баллов. В следующем году он будет повышен до 28,2 баллов.

Информационное агентство «Informing»

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