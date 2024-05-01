Владельцев квартир с приборами учета коммунальных ресурсов ожидают изменения, в том числе:

Запрет на требование предоставления документов о поверке счетчиков. Управляющие компании больше не смогут требовать от собственников квартир документы о поверке счетчиков. Информация о проведенных поверках будет храниться в системе Росреестра «Аршин», доступ к которой будут иметь ресурсоснабжающие организации.

Перерасчет оплаты за услуги на основе данных счетчиков. Если счетчик был признан неработоспособным при его поверке, собственники имеют право на перерасчет оплаты. Сумма перерасчета будет зачислена на лицевой счет собственника.

Замена счетчика, если он не прошел поверку. Если счетчик не прошел поверку, его необходимо заменить. Замена производится за счет собственника, но в некоторых случаях может быть выполнена бесплатно, если счетчик вышел из строя по вине управляющей компании, пишет progorod33.ru.