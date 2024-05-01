Владельцев квартир с приборами учета коммунальных ресурсов ожидают изменения, в том числе:
- Запрет на требование предоставления документов о поверке счетчиков. Управляющие компании больше не смогут требовать от собственников квартир документы о поверке счетчиков. Информация о проведенных поверках будет храниться в системе Росреестра «Аршин», доступ к которой будут иметь ресурсоснабжающие организации.
- Перерасчет оплаты за услуги на основе данных счетчиков. Если счетчик был признан неработоспособным при его поверке, собственники имеют право на перерасчет оплаты. Сумма перерасчета будет зачислена на лицевой счет собственника.
- Замена счетчика, если он не прошел поверку. Если счетчик не прошел поверку, его необходимо заменить. Замена производится за счет собственника, но в некоторых случаях может быть выполнена бесплатно, если счетчик вышел из строя по вине управляющей компании, пишет progorod33.ru.