Стало известно, что сильнее всего подорожает уже в мае

Майский месяц принесет изменения в ценовую политику на несколько товарных категорий:
- Яйца. В преддверии праздника Пасхи ожидается ежегодное подорожание этого продукта. В настоящее время цены начинаются от 100 рублей за десяток.
- Продукты для выпечки куличей. Среди них мука, яйца, сахар. Они также подвержены увеличению цен.
- Шашлычные наборы. В связи с Пасхой и майскими праздниками, ожидается повышенный спрос на продукты для шашлыков. Цены на мясо, шампуры, решетки для гриля, мангал, уголь и розжиг могут подняться.
- Стройматериалы. Эксперты предсказывают дополнительное увеличение цен на стройматериалы в мае, такие как металлоконструкции, цемент и гипсокартон. Это связано с последствиями теплой весны и наводнений в некоторых регионах России.
- Вино и игристые вина. С 1 мая размер акциза на вино и игристые вина увеличится в три раза. Это приведет к повышению закупочных цен и, вероятно, к росту цен на эти напитки для конечного потребителя.