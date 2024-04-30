Информинг » В России » Стало известно, что сильнее всего подорожает уже в мае

Стало известно, что сильнее всего подорожает уже в мае

Image 16+
Стало известно, что сильнее всего подорожает уже в мае
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий

Майский месяц принесет изменения в ценовую политику на несколько товарных категорий:

  • Яйца. В преддверии праздника Пасхи ожидается ежегодное подорожание этого продукта. В настоящее время цены начинаются от 100 рублей за десяток.
  • Продукты для выпечки куличей. Среди них мука, яйца, сахар. Они также подвержены увеличению цен.
  • Шашлычные наборы. В связи с Пасхой и майскими праздниками, ожидается повышенный спрос на продукты для шашлыков. Цены на мясо, шампуры, решетки для гриля, мангал, уголь и розжиг могут подняться.
  • Стройматериалы. Эксперты предсказывают дополнительное увеличение цен на стройматериалы в мае, такие как металлоконструкции, цемент и гипсокартон. Это связано с последствиями теплой весны и наводнений в некоторых регионах России.
  • Вино и игристые вина. С 1 мая размер акциза на вино и игристые вина увеличится в три раза. Это приведет к повышению закупочных цен и, вероятно, к росту цен на эти напитки для конечного потребителя.

Информационное агентство «Informing»

Работы заслуженного художника России нашли на помойке под Екатеринбургом

Работы заслуженного художника России нашли на помойке под Екатеринбургом

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Главный синоптик России рассказал, каким будет лето 2024: что нас ждет?

Сегодня, 15:13

Стало известно, что сильнее всего подорожает уже в мае

Сегодня, 11:48

Жительница Магнитогорска представит Россию на «Миссис мира-2024»: Любуемся фото

Сегодня, 10:43

Около 5 000 екатеринбуржцев набились в «Уралец» на концерт легендарной группы

Сегодня, 04:08

Подписан указ о повышении пенсии во второй раз. Кто из пенсионеров будет больше получать

Вчера, 23:28

Указ подписан. Голикова рассказала каким будет новый размер пенсий

Вчера, 17:43

Пенсионный возраст снизят за каждый отработанный год. Россиян ждет приятный сюрприз

Вчера, 15:33

И работающим, и неработающим: к пенсии россиян добавят по 2712 рублей

28-04-2024, 18:03

Специалист Роспотребнадзора объяснила нашествие клещей на Южном Урале — как уберечься

28-04-2024, 12:58

Работы заслуженного художника России нашли на помойке под Екатеринбургом

28-04-2024, 08:33

Для каждого пенсионера. Новая льгота вводится в стране с конца апреля

28-04-2024, 06:58

Толпа новосибирцев собралась в центре города

26-04-2024, 19:33

Будет ноль рублей: Сбербанк вводит обновление с 26 апреля для всех владельцев карт

25-04-2024, 17:23

Пенсионерам РФ придется отказаться от всех льгот с 25 апреля

25-04-2024, 05:18

Врач Осипов: мигранты могут завезти оспу обезьян в Россию

24-04-2024, 16:18

Состоялся урок священника: Он сообщил, как нужно встречать Пасху

24-04-2024, 14:48

Повышение пенсионного возраста в РФ: кто и когда может выйти на пенсию в 2024 году

24-04-2024, 06:33

&quot;С 1 мая - полный запрет&quot;: всех, у кого в квартире есть счетчики, ждет неожиданное правило

23-04-2024, 23:03

Квартиру просто отберут: юрист предупреждает собственников жилья об опасности

23-04-2024, 22:38

Россиянам раскрыли, как майские праздники отразятся на зарплате

23-04-2024, 21:48

Новости партнеров
2023
ru-RU