Стало известно, что сильнее всего подорожает уже в мае

Майский месяц принесет изменения в ценовую политику на несколько товарных категорий:

Яйца. В преддверии праздника Пасхи ожидается ежегодное подорожание этого продукта. В настоящее время цены начинаются от 100 рублей за десяток.

В преддверии праздника Пасхи ожидается ежегодное подорожание этого продукта. В настоящее время цены начинаются от 100 рублей за десяток. Продукты для выпечки куличей. Среди них мука, яйца, сахар. Они также подвержены увеличению цен.

Среди них мука, яйца, сахар. Они также подвержены увеличению цен. Шашлычные наборы. В связи с Пасхой и майскими праздниками, ожидается повышенный спрос на продукты для шашлыков. Цены на мясо, шампуры, решетки для гриля, мангал, уголь и розжиг могут подняться.

В связи с Пасхой и майскими праздниками, ожидается повышенный спрос на продукты для шашлыков. Цены на мясо, шампуры, решетки для гриля, мангал, уголь и розжиг могут подняться. Стройматериалы. Эксперты предсказывают дополнительное увеличение цен на стройматериалы в мае, такие как металлоконструкции, цемент и гипсокартон. Это связано с последствиями теплой весны и наводнений в некоторых регионах России.

Эксперты предсказывают дополнительное увеличение цен на стройматериалы в мае, такие как металлоконструкции, цемент и гипсокартон. Это связано с последствиями теплой весны и наводнений в некоторых регионах России. Вино и игристые вина. С 1 мая размер акциза на вино и игристые вина увеличится в три раза. Это приведет к повышению закупочных цен и, вероятно, к росту цен на эти напитки для конечного потребителя.