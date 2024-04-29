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Пенсионный возраст снизят за каждый отработанный год. Россиян ждет приятный сюрприз

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Пенсионный возраст снизят за каждый отработанный год. Россиян ждет приятный сюрприз
В России
Фото: @beejees / pixabay.com

Россиянам рассказали, как они могут снизить пенсионный возраст.

Пенсионный эксперт Сергей Власов объяснил, что пенсионный возраст можно снизить, если накопить необходимый стаж, пишет «Наша Газета».

Предусмотрены послабления

По его словам, возможность досрочного выхода на пенсию есть у тех, кто накопил специальный стаж. Это те, кто трудился на северных территориях или в местах, приравненных к ним. Эти люди также столкнулись с повышением пенсионного возраста, но для них предусмотрены послабления.

Сейчас установлен порог стажа выхода на пенсию. Для женщин это минимум 20 лет, а для мужчин – 25. Для северного стажа минимум составляет 15 лет, а для приравненных территорий — 20 лет.

Пенсионный возраст можно снизить

Но если человек работал меньше, то пенсионный возраст можно снизить пропорционально: начиная с 7,5 лет северного стажа, каждый дополнительный год работы уменьшает возраст выхода на пенсию на четыре месяца. Зная такой алгоритм, можно просчитать, в каком году работнику доступна возможность оформить пенсию.

Информационное агентство «Informing»

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