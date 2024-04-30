Главный синоптик России рассказал, каким будет лето 2024: что нас ждет?

Прогнозы главы Гидрометцентра России, Романа Вильфанда, предвещают, что этим летом россиянам не стоит ожидать холодной погоды, пишет progorod33.ru. Температуры будут либо в пределах нормы, либо выше нее, однако никаких аномальных явлений не предвидится. Хотя точных данных о том, насколько жарким будет лето, пока нет. Вильфанд подчеркнул, что такую далеко идущую погоду предсказать научно еще не удается.

Несмотря на это, можно ожидать, что на севере страны будет жарче, а в остальных регионах температуры будут близки к нормальным показателям.

Важно также помнить, что последствия Эль-Ниньо могут повлиять на климатические условия в мире. В прошлом году его воздействие способствовало очень теплому лету. Таким образом, хотя летняя погода в России может быть в пределах нормы или чуть выше, в других частях мира могут возникнуть катаклизмы, связанные с экстремальной жарой.