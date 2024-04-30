Около 5 000 екатеринбуржцев набились в «Уралец» на концерт легендарной группы

По данным e1.ru, тысячи екатеринбуржцев собрались в «Уральце» на концерт легендарного коллектива «Звери». Шоу началось с задержкой, зал был полон, а фанаты всячески поддерживали музыкантов.

Весь зал напевал известные хиты

Когда «Звери» вышли на сцену, то атмосфера разгорелась: зрители активно аплодировали артистам и забыли о задержке. Весь зал напевал известные хиты, создавая при этом огненную атмосферу.

В конце концерта Рома, солист данной группы, поблагодарил публику и пообещал вернуться после записи нового альбома. Но вернулся он уже через несколько минут и спел на бис.