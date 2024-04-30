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&quot;Можно безопасно загорать&quot;: Вильфанд представил прогноз на майские праздники

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&quot;Можно безопасно загорать&quot;: Вильфанд представил прогноз на майские праздники
В России
Фото: @AlainAudet / pixabay.com

Ожидается переменная или низкая облачность в центральных регионах России во время майских праздников. Антициклон обеспечит комфортную погоду без осадков или с минимальными проявлениями. Ночью, 29 апреля, температура будет от +3 до +5 градусов, а днем поднимется до +19…+21 градуса. 

Не заметят существенных изменений в погоде

Во вторник, 30 апреля, ожидается ночью +7…+9 градусов, днем +20…+22 градуса. Эти значения превысят среднемесячную норму. Несмотря на возможные небольшие осадки на некоторых участках, они будут ограничены и незначительны. В целом, жители центрального региона, включая Москву и Подмосковье, не заметят существенных изменений в погоде. 

На первое мая ожидается ночная температура около +10 градусов и дневная на уровне +17…+21 градусов, пишет progorod33.ru.

Информационное агентство «Informing»

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