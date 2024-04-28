Информинг » В России » Специалист Роспотребнадзора объяснила нашествие клещей на Южном Урале — как уберечься

Специалист Роспотребнадзора объяснила нашествие клещей на Южном Урале — как уберечься

Image 16+
Специалист Роспотребнадзора объяснила нашествие клещей на Южном Урале — как уберечься
В России
Фото: @Erik_Karits / pixabay.com

В апреле Челябинская область столкнулась с рекордным количеством случаев укусов клещами, вызывая тревогу у местных жителей. Сезон укусов обычно начинается в мае, но в этом году они начались намного раньше. 

Обработка от клещей еще не проведена

Журналисты 74.RU столкнулись с нападением клещей, приведшим к обращению в клинику, применению иммуноглобулина и антибиотиков, потому обратились для разъяснений к заместителю руководителя регионального Роспотребнадзора Светланы Лучининой. По ее словам, аномально теплая погода способствует раннему появлению клещей. Обработка от клещей еще не проведена из-за нестабильной погоды. 

Нужно правильно одеваться

Это значит, что стоит быть бдительными, особенно в майские праздники. Самый высокий риск подхватить клеща на природных участках, особенно в лесах и на полянах. Чтобы не допустить укуса, нужно правильно одеваться, использовать средства от клещей на одежду, регулярно осматривать себя и обращаться за медицинской помощью при укусе, уточняет специалист.

Информационное агентство «Informing»

Работы заслуженного художника России нашли на помойке под Екатеринбургом

Работы заслуженного художника России нашли на помойке под Екатеринбургом

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Специалист Роспотребнадзора объяснила нашествие клещей на Южном Урале — как уберечься

Сегодня, 12:58

Работы заслуженного художника России нашли на помойке под Екатеринбургом

Сегодня, 08:33

Для каждого пенсионера. Новая льгота вводится в стране с конца апреля

Сегодня, 06:58

Толпа новосибирцев собралась в центре города

26-04-2024, 19:33

Будет ноль рублей: Сбербанк вводит обновление с 26 апреля для всех владельцев карт

25-04-2024, 17:23

Пенсионерам РФ придется отказаться от всех льгот с 25 апреля

25-04-2024, 05:18

Врач Осипов: мигранты могут завезти оспу обезьян в Россию

24-04-2024, 16:18

Состоялся урок священника: Он сообщил, как нужно встречать Пасху

24-04-2024, 14:48

Повышение пенсионного возраста в РФ: кто и когда может выйти на пенсию в 2024 году

24-04-2024, 06:33

&quot;С 1 мая - полный запрет&quot;: всех, у кого в квартире есть счетчики, ждет неожиданное правило

23-04-2024, 23:03

Квартиру просто отберут: юрист предупреждает собственников жилья об опасности

23-04-2024, 22:38

Россиянам раскрыли, как майские праздники отразятся на зарплате

23-04-2024, 21:48

Свердловский министр Кузнецова рассказала, упадет ли стоимость яиц в регионе летом

23-04-2024, 07:48

&quot;Будет бесплатно для каждого пенсионера&quot;: новая льгота действует с 22 апреля

22-04-2024, 19:08

С 23 апреля начнут лишать прав. У водителей будут искать конкретную вещь в багажнике

22-04-2024, 18:28

Произойдет уже в апреле: российским пенсионерам придется отказаться от льгот

22-04-2024, 17:03

Деньги снимут сразу и оформят кредит. Новый способ мошенничества

22-04-2024, 13:38

За квартиру и дачу больше платить не нужно. Пенсионерам объявили о приятном сюрпризе

22-04-2024, 13:08

Подписан новый указ: пенсионный возраст сократят на целых 5 лет

22-04-2024, 12:08

Указ уже подписан. Пенсионеров, кто держит пенсию на банковской карте, удивит сюрприз с 23 апреля

22-04-2024, 11:53

Новости партнеров
2023
ru-RU