Специалист Роспотребнадзора объяснила нашествие клещей на Южном Урале — как уберечься

В апреле Челябинская область столкнулась с рекордным количеством случаев укусов клещами, вызывая тревогу у местных жителей. Сезон укусов обычно начинается в мае, но в этом году они начались намного раньше.

Обработка от клещей еще не проведена

Журналисты 74.RU столкнулись с нападением клещей, приведшим к обращению в клинику, применению иммуноглобулина и антибиотиков, потому обратились для разъяснений к заместителю руководителя регионального Роспотребнадзора Светланы Лучининой. По ее словам, аномально теплая погода способствует раннему появлению клещей. Обработка от клещей еще не проведена из-за нестабильной погоды.

Нужно правильно одеваться

Это значит, что стоит быть бдительными, особенно в майские праздники. Самый высокий риск подхватить клеща на природных участках, особенно в лесах и на полянах. Чтобы не допустить укуса, нужно правильно одеваться, использовать средства от клещей на одежду, регулярно осматривать себя и обращаться за медицинской помощью при укусе, уточняет специалист.