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Названы категории россиян, для которых отменят комиссию при оплате ЖКХ

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Названы категории россиян, для которых отменят комиссию при оплате ЖКХ
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий

С 1 июля 2024 года для россиян, входящих в социально незащищенные категории, отменяется комиссия за оплату услуг ЖКУ и пени при просроченной оплате коммунальных услуг. Среди освобожденных от таких платежей категорий находятся многодетные родители, пенсионеры, малоимущие, инвалиды, ветераны боевых действий, а также члены семей умерших ветеранов боевых действий и участников Великой Отечественной войны. 

Распоряжение, подготовленное для реализации обещания президента России Владимира Путина после общения с россиянами, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Обещание президента началось с «оговорки», когда он пообещал отменить комиссию при оплате ЖКУ только для пенсионеров, но позднее было решено отменить комиссии для всех социально незащищенных категорий населения, как было обещано, пишет progorod33.ru.

Информационное агентство «Informing»

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