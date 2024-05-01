Названы категории россиян, для которых отменят комиссию при оплате ЖКХ

С 1 июля 2024 года для россиян, входящих в социально незащищенные категории, отменяется комиссия за оплату услуг ЖКУ и пени при просроченной оплате коммунальных услуг. Среди освобожденных от таких платежей категорий находятся многодетные родители, пенсионеры, малоимущие, инвалиды, ветераны боевых действий, а также члены семей умерших ветеранов боевых действий и участников Великой Отечественной войны.

Распоряжение, подготовленное для реализации обещания президента России Владимира Путина после общения с россиянами, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Обещание президента началось с «оговорки», когда он пообещал отменить комиссию при оплате ЖКУ только для пенсионеров, но позднее было решено отменить комиссии для всех социально незащищенных категорий населения, как было обещано, пишет progorod33.ru.