Раскрыта неприятная информация о компенсации российским пенсионерам за высокую инфляцию

Издание PRIMPRESS со ссылкой на неназванных экспертов раскрыло неприятную информацию о готовящейся компенсации пенсионерам за высокую инфляцию в РФ. Как уточняется, власти могут намеренно тянуть время с тем, чтобы сэкономить бюджетные средства.

С 1 января в России пенсии неработающих пенсионеров выросли на 5,9%. Это меньше, чем уровень инфляции по итогам 2021 года, которая, по прогнозам, превысит 8%. Фактически пенсионеры, пока им не доплатят, останутся даже в минусе. И это если еще не принимать во внимание, что продуктовая инфляция даже выше, чем усредненные цифры Росстата.

В декабре в ходе большой пресс-конференции президент страны Владимир Путин заявил, что правительство должно выполнять свои обещания и найти способ компенсировать российским пенсионерам недополученное. Минтруда нынче занимается решением данного вопроса и готовит свои предложения.

«Многие эксперты склоняются к мысли, что власти могут пойти на довольно неприятный для пенсионеров шаг. А именно: проиндексировать пенсии на 8 процентов, но как можно позже», - пишет издание.

Не исключено, что власти попытаются потянуть время с проведением дополнительной индексации. Ведь чем позже она будет объявлена, тем больше бюджетных средств удастся сэкономить. При том, что поручение президента будет выполнено. В накладе останутся только сами пенсионеры.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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