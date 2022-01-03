Аналитики: пенсионеров в России станет меньше на миллион к 2024 году

В России к 2024 году резко сократится количество пенсионеров, предупреждают экономисты. Причина этого не только в повышении пенсионного возраста, но и в снижении продолжительности жизни россиян. Об этом говорит финансовый аналитик, экономист Виталий Калугин, передает URA.RU . Согласен с ним и старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара, экономист Сергей Жаворонков.

Калугин отметил, что в 2021 году количество пенсионеров сильно сократилось из-за коронавирусной инфекции. Он ожидает, что в ближайшие три года граждан пенсионного возраста станет еще на миллион меньше.

«К сожалению, в связи с пенсионной реформой и понижением продолжительности жизни вот такие планы», — сказал Калугин.

Жаворонков отметил, что сокращается резко число пенсионеров не только из-за ковида. Немалую роль сыграло и повышение пенсионного возраста. К тому же стоит учитывать, что примерно 8 млн пенсионеров работают и их пенсии не индексируются, что тоже снижает нагрузку на ПФР.

В плане Минэкономразвития указано, что число пенсионеров в 2022 году сократится еще на 326 тыс. человек.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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