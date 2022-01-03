Раскрыта схема дополнительной индексации пенсий в России

Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов раскрыл схему дополнительной индексации пенсий неработающим пенсионерам в России, пишет «ПримПресс».

По его словам, перерасчет пенсий в большую сторону возможен сразу после окончания зимних праздников. Президент РФ Владимир Путин во время большой декабрьской пресс-конференции напомнил правительству, что по Конституции пенсии должны индексироваться выше уровня инфляции, и призвал изыскать возможность компенсировать гражданам недополученное.

Позавчера, 1 января 2022 года, страховые пенсии (пенсии по старости) в России были повышены на 5,9%. А меж тем уровень инфляции по итогам 2021-го выше 8%.

Нилов указал, что власти должны компенсировать потери пенсионерам в результате высокого уровня инфляции. Но чтобы это стало реальностью надо вносить изменения в законодательство.

«Необходимо поправить пенсионное законодательство, увеличив коэффициент и распространив его действия с 1 января, то есть задним числом. И всем тем гражданам, которым пенсию выплатят в конце декабря за начальные даты января и за праздники, пересчитать, и все недополученные средства дополнительно выдать», - пояснил Ярослав Нилов.

В заключение парламентарий сообщил, что депутаты после праздников готовы в оперативном порядке проголосовать за внесение соответствующих изменений.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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