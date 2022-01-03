Штамм Омикрон проникает в Японию с американских военных баз на Окинаве

Губернатор Окинавы Денни Тамаки возмущен резким увеличением числа инфицированных среди американских военных. Он считает, что военнослужащие армии США виноваты в том, что распространение нового штамма коронавируса невозможно сдержать. Японские власти боятся, что «Омикрон» быстро распространится среди обычных граждан. Американские власти не предоставили префектурному правительству информацию о том, является ли штамм «Омикрон» причиной новых заражений. Но исследование префектуры подтвердило 45 новых случаев заражения «Омикроном» 31 декабря и 1 января.

Согласно заявлению официальных лиц префектуры, число случаев заражения «Омикроном» в префектуре Окинава составляет 65, из которых 31 случай заражения внутри общины.

2 января командование базами США сообщило о 70 новых случаях заражения коронавирусом среди военнослужащих, расквартированных в префектуре Окинава. Это произошло на следующий день после подтверждения рекордного числа новых случаев заболевания. Как сообщило командование, их уже 235.

Стоит сказать, что по японско-американскому соглашению военнослужащие армии США освобождаются от установленного в стране карантина, поэтому документ, который не изменяли с 1960 года, необходимо пересмотреть.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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