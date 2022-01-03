Штамм Омикрон проникает в Японию с американских военных баз на Окинаве

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный раскритиковал запущенную в стране пенсионную реформу. Он уверен, что эффект от ее уже закончился, передает
В первый день нового года в Петербурге стартовала «мусорная реформа». Однако жители города 1 января не заметили никаких изменений – горы бытовых
Как известно, 1 января 2022 года истек срок, до которого должна была быть подготовлена мусорная реформа. Жалобы петербуржцев на переполненные на
Комитет по благоустройству Петербурга заявил, что 1 января город убирают порядка 900 единиц техники. Тем не менее, данные интерактивной карты
Со второго января в петербургских культурных, развлекательных заведениях и в точках общественного питания необходимо предъявлять QR-код пропуск.
Сумма единовременной денежной помощи, которая будет выплачиваться пенсионерам в качестве компенсации за высокий уровень инфляции, может составить 5
В Санкт-Петербурге пенсионеры старше 90 лет будут получать на юбилей единовременную выплату. Соответствующий документ подписал губернатор Александр
Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт всемирно известного американского вирусолога, одного из разработчиков мРНК-вакцин Роберта Мэлоуна.
Новый закон о льготах для российских пенсионеров вступил в силу с 1 января 2022 года — согласно нему, некоторые категории граждан будут обеспечены
В прошлом году всем гражданам России, которые получают пенсию выдали дополнительно по 10 тысяч рублей. Никто не ожидал такого от президента РФ
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