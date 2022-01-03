До 40 000 рублей: россиянам готовят крупную выплату

Россиян хотят защитить от потери средств за неиспользованные услуги и на случай банкротства туристических агентств. Инициатива исходит от Ростуризма. Об этом сообщает «Российская газета».

Ростуризм настаивает на том, что нынче, когда любая туристическая поездка или тур могут вмиг сорваться из-за коронавирусных ограничений, выплаты, которые компенсируют потерянные средства гражданам, должны стать гарантированными. Ибо в условиях снижения турпотока многие туристические фирмы и агентства не могут обеспечить возврат средств своим клиентам.

На текущий момент россияне вправе вернуть свои деньги только после отмены тура. Да и то далеко не всегда. Довольно часто сторонам приходится регулировать данный вопрос и договариваться уже в суде.

Ростуризм предлагает определить гарантированную выплату в размере порядка 40 000 рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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