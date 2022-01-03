Кому будут назначать выплаты через Пенсионный фонд в 2022 году: названы категории россиян

С 1 января 2022 года ряд выплат, пособий и компенсаций, которые прежде назначались и выплачивались через территориальные органы социальной защиты и Роструд, будет предоставлять россиянам Пенсионный фонд. Как рассказали нам в ведомстве, нововведение регламентируется Федеральным законом №409 от 06.12.2021.

Пособия, компенсации и некоторые выплаты по-новому отныне будут получать пять категорий граждан. Так, обращаться за оформлением в ПФР следует родителям за единовременным пособием при рождении ребенка. Уже не через соцзащиту, а через ПФР будет выдаваться ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до полуторагодовалого возраста, а также пособие по беременности и родам россиянкам, уволенным в связи с ликвидацией организации. В Пенсионном фонде с 2022 года оформляется единовременное пособие и при передаче ребенка на воспитание в семью.

В ведомстве проинформировали о том, что единовременное пособие беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка такого военнослужащего также оформляется и выплачивается через ПФР.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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