С 5 января ряд продуктов в российских магазинах попадут в черный список

Роспотребнадзор своими новыми правилами фактически запретил российским магазинам продавать некоторые продукты. Об этом сообщает издание АБН .

Россиянам следует быть готовыми к тому, что уже с завтрашнего дня, 5 января 2022 года, с полок отечественных магазинов исчезнут некоторые продукты. Но это и к лучшему. Ведь речь в данном случае о тех, употребление которых может представлять опасность для здоровья. Например, о продуктовых товарах, которые подверглись заморозке, а потом были разморожены и снова заморожены.

Кроме того, запрещается продажа творога без должной упаковки. Нельзя продавать огурцы прямо из ведер, а также овощи и арбузы со следами почвы.

Запрещено продавать в магазинах разрезанные фрукты или овощи. Маркет может реализовывать такую продукцию только в целом виде.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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