В Государственной Думе нашли деньги для бедных

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В Государственной Думе нашли деньги для бедных
В России
Депутат Государственной Думы от СРЗП Валерий Гартунг

Депутат Государственной Думы от СРЗП Валерий Гартунг призывает направить «лишние» деньги из федерального бюджета на помощь нуждающимся. Он убежден, что таким образом в стране получится решить проблему закредитованности самых бедных граждан страны.

«Решать ее надо не тем способом, который предлагает нам Центробанк, то есть не давать им денег. Получается, что если у человека нет денег на продукты питания, вместо того, чтобы помочь деньгами, мы берем и запрещаем ему брать кредиты», — пояснил Валерий Гартунг в беседе с корреспондентами информационного агентства REGNUM.

Парламентарий также не поддерживает закон, которым ограничиваются ставки по микрозаймам.

По словам депутата, это все равно «кабала», которая затягивает граждан, и проценты получаются грабительские.

«Вдумайтесь, да, сократили проценты в день выплачиваемые, но это всё равно 300 годовых, это вообще-то рубль взял, четыре отдал через год. Понимаете? Но это же кабала. Никакой бизнес даже не выдержит таких…», — возмущается Гартунг.

По его словам, профицит федерального бюджета прогнозируется на уровне 1,3 миллиона рублей. И было бы правильно направить средства на поддержку людей, которым сейчас власть хочет ограничить права в заеме денег на то, чтобы хоть как-то выжить.

Ранее Государственная Дума в окончательном чтении приняла закон о банковских лимитах на число потребительских кредитов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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