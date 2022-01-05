Выплаты по новым правилам с 1 января: что следует знать каждому пенсионеру

С 1 января 2022 года в России изменились правила выплаты пенсий. О нововведениях, которые затронут миллионы получателей, рассказала адвокат Ольга Сулим, передает «ЦарьГрад».

По ее словам, с этого месяца пенсионеры, если они признаны банкротами, освобождаются от удержаний из пенсии. Известно, что многие пенсионеры не могут прожить на свои выплаты. Они оформляют кредиты, а потом не в состоянии рассчитаться с долгами.

«Ранее по судебным листам могли производиться удержания из пенсии. После принятия новых правил, с 1 января 2022 года, практика этих удержаний будет незамедлительно прекращена, если пенсионер будет признан банкротом», - пояснила Сулим.

Некоторые пенсионеры с января могут получить пенсии ранее установленной даты, но только при условии, если они проживают на территории с действующим режимом ЧП.

Список мер соцподдержки, которые оказываются в беззаявительном порядке, был расширен. Так, работники служб занятости отныне обязаны сами вносить предложения по назначению пенсии в досрочном порядке. Такое возможно в случае если предприятие закрывается, а работнику до пенсии осталось немного и он не может трудоустроиться.

Беззаявительно должны назначаться пенсии по инвалидности и социальные доплаты. Пенсионеры, которым за 80, могут выбрать более выгодный вариант пенсионного обеспечения. Например, перейти с пенсии по потери кормильца, если они таковую получают, на страховую, которая постоянно индексируется.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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