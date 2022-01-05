Решение принято: жителей в РФ выплатят по 10000 рублей с 10 января

Выплату в 10 тыс. рублей смогут получить россияне уже в январе.

Но получить эту выплату смогут не все граждане, подчеркнули эксперты. Начислят ее участникам испытаний новой вакцины, передает PRIMPRESS .

Для участия в испытаниях пригласят добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Тестироваться будет препарат, разработанный центром имени Гамалеи, который создал первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса «Спутник V», а также его производные «Спутник Лайт» и «Спутник М».

Центр имени Гамелеи в декабре минувшего заключил контракт с ООО «РИК-Фарма». Эта компания будет проводить первую и вторую фазы клинических испытаний новой вакцины.

В декабре завершилось испытание препарата на животных и ученые готовы к тестированию его на людях. Препарат планируют вводить им как внутримышечно, так и интраназально. Добровольцы, получив препарат, должны будут пробыть некоторое время в больнице, где за их состоянием здоровья будут следить специалисты.

Планируется, что на тестирование вакцины выделят около 9,2 млн рублей, а каждый из участников тестирования получит по 10 тыс. рублей.

Эксперты отмечают, что вакцина, которую будут тестировать, отличается от других вакцин, представленных на отечественном рынке. Она разработана с использованием технологии VLP, то есть, содержит вирусоподобные частицы, схожие с вирусами, но не способными инфицировать человека.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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