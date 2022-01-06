СМИ: 2021-й войдет в новейшую историю России как год демографической катастрофы

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СМИ: 2021-й войдет в новейшую историю России как год демографической катастрофы
В России
Фото из открытых источников

2021-й войдет в новейшую историю России как год демографической катастрофы, пишет агентство «Росбалт» (включено Минюстом РФ в список СМИ и юридических лиц, выполняющих функции иностранного агента, - Ред.).

Отмечается, что естественная убыль населения страны по итогам минувшего года достигнет миллиона человек, хотя официальные данные по демографической ситуации и появятся не ранее февраля. Это своего рода печальный рекорд - подобного не наблюдалось даже в лихие 90-е и немного упорядоченные «нулевые».

Более того, указывает автор статьи, если обратиться к истории времен СССР, выяснится, что такой убыли населения, как сейчас, в России не было с момента окончания Второй мировой в 1945 году.

На убыль населения в РФ в 2021 году оказало влияние не столько уменьшение рождаемости, сколько «скачкообразный, как во время большой войны, рост смертности».

По сути, это был год большой демографической катастрофы.

«Если в 2020 году скончалось 2,139 млн человек, то за 2021 год смертность по всей видимости будет в районе 2,450 млн, чего не было, как минимум, последние 30 лет», - поясняет автор, подчеркивая, что приводится сравнение с 2020-м, тоже ковидным, который благополучным назвать тяжело.

Причину высокой смертности обозреватель видит не только в коронавирусе. Пандемия, убежден он, стала индикатором, подсветившим коллапс «оптимизированного» донельзя отечественного здравоохранения».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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