Деньги доставят: стало известно, кто 6–8 января получит 2250 рублей от соцзащиты

С 6 по 8 января россиянам начнут поступать денежные выплаты от социальной защиты, сообщает издание PRIMPRESS со ссылкой на региональные Минтруда.

Во многих регионах будут выплачены средства ветеранам ВОВ из числа тружеников тыла. Выплаты вместе с основными пенсиями доставят работники «Почты России». Причем, средства должны быть переданы в срок до 8 января независимо от графика получения такой выплаты.

В эти дни будут также приходить социальные доплаты к пенсии гражданам на заслуженном отдыхе - речь о тех, у кого пенсия ниже уровня прожиточного минимума, установленного в регионе. Стоит ожидать и компенсации за проезд в транспорте или на уплату взносов за капремонт жилья.

Выплаты в среднем по 1000 рублей будут перечислены ветеранам труда. В обозначенный срок будут произведены и доплаты к пенсии по инвалидности в результате боевых действий. В таком регионе страны, как Самарская область, выплата составит 2254 рубля.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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