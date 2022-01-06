В РФ в 2022 году вступает в силу закон, защищающий пенсии

Бельгийский специалист по вакцинам, вирусолог Герт Ванден Босше, работавший в компании Билла Гейтса, записал видеообращение, в котором предупредил об
Вместо тысячи снегоуборочных машин, заявленных Смольным, на улицы в ночь на 6 января Петербурга вышло всего 308. Очередной просчет городской
С 1 января, как и было обещано ранее, страховые пенсии по старости индексируются на 5,9%. Индексация была проведена всем неработающим пенсионерам.
Роспотребнадзор своими новыми правилами фактически запретил российским магазинам продавать некоторые продукты. Об этом сообщает издание АБН .
Петербуржцы жалуются на несвоевременный вывоз мусора с городских контейнерных площадок. В понедельник, 3 января, на портале «Наш Санкт-Петербург»
Госжилинспекция Петербурга в первые пять дней 2022 года проверила 661 дом. Сотрудники организации оценили качество содержания домов. Проверка выявила
Солист рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков оценил положение, в котором Петербург оказался с приходом зимы. Артист отметил, что власти города
Во время новогодних праздников в Санкт-Петербурге участились проверки заведений общепита, вызванные решением городских властей ввести обязательные
Пенсионный эксперт Сергей Власов сообщил, в каком случае индексация пенсий в размере 5,9% можно считать прибавкой, пишет Primpress. По словам
В Германии старикам живется несладко, вопреки существующим стереотипам о том, что в Европе пенсионеры живут в свое удовольствие. В эпоху пандемии,
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