В РФ в 2022 году вступает в силу закон, защищающий пенсии

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В РФ в 2022 году вступает в силу закон, защищающий пенсии
В России
Фото из открытых источников

В 2022 году в России с первого июля вступит в силу закон, который будет эффективно защищать пенсионные средства россиян от недобросовестных страховщиков. Об этом сообщило ИА REGNUM.

Отмечается, что данным законом будет установлен новый порядок. При нем в случаях, если суд признает недействительным договор об обязательном пенсионном страховании и, как следствие, неправомерным переход к новому страховщику и постановит вернуть средства пенсионных накоплений на счет гражданина у предыдущего страховщика, то гражданину будет возвращен и ранее удержанный доход от инвестирования средств. Кроме того, страховщик должен будет также направлять на счет человека и проценты за то, что он неправомерно пользовался его средствами пенсионных накоплений.

Отметим, что действующее законодательство разрешает гражданам переводить свои пенсионные накопления из одного фонда в другой без потерь в инвестиционном доходе раз в пять лет.

По информации Счетной палаты, с 2015 по 2019 годы граждане РФ потеряли на досрочных переходах из фонда в фонд огромнейшую сумму - порядка 108,4 млрд рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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